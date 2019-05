Gwiezdne wojny wracają z pełną mocą. Trump rzucił rękawicę Chinom. Amerykanie zbudują stałą bazę na Księżycu

NASA chce zbudować stałą bazę na księżycu w 2024 r. To odpowiedź na chińskie plany zagospodarowania tego naturalnego satelity Ziemi.

Mimo, że nikt tego nie potwierdzi, to nie ulega wątpliwości, że mocarstwa walczące o prymat na Księżycu, chcą zbudować tam bazę niekoniecznie cywilną.

Amerykanie chcą rozpocząć program podboju Księżyca jak najwcześniej, ale pierwszy sprzęt w postaci łazika, który zapewne będzie pełnił funkcję rozpoznawczą, zostanie wysłany w 2023 r.

Rok później rozpoczną się pierwsze loty załogowe. W latach 2024 – 2028 zostanie wystrzelonych na Księżyc aż 37 rakiet, w tym 5 rakiet z ludzką załogą.

Plany, które wyciekły wskazują, że Amerykanie chcą lądować w zimnym rejonie południowego bieguna, gdzie znajduje się lód wodny, który będą próbowali zamienić na paliwo.

O tym, że to są poważne plany, świadczą wypowiedzi najwyższych rangą polityków USA.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 maja 2019