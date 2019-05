HIT INTERNETU! Sośnierz wychodzi na scenę z gitarą i… Zobacz, co wydarzyło się na konwencji Konfederacji w Katowicach [VIDEO]

Podczas konwencji wyborczej Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy w Katowicach w nietypowy sposób wystąpił Dobromir Sośnierz. Europarlamentarzysta sparodiował socjalistów, podkładając własne słowa do utworu Elektrycznych Gitar „Włosy”.

– Po tylu wspaniałych mówcach będę miał ciężko, by coś nowego powiedzieć. Przyda się zatem muzyczny przerywnik – zaczął wystąpienie.

W krótkiej piosence zawarł cały sens istnienia socjalistów. – To ich szczere wyznanie wiary. Śpiewają to, gdy myślą, że my ich nie słuchamy. W to wierzy każdy lewicowiec, socjalista, zwolennik interwencji państwa – ironizował.

Po każdym z wersów następuje refren „tylko daj, daj, daj mi forsy daj”, a słowa całej piosenki brzmią:

Daj mi swoje pieniądze, ja naukowo życie ci urządzę,

Ja je wydam lepiej od Ciebie, bo Ty jesteś głupek, idiota, Ty nic nie wiesz,

Dam Ci za to obowiązkową szkołę, nauczymy Twoje dzieci bić przed nami czołem,

Za te pieniądze niebiescy chłopacy, będą pilnować, byś zapinał pasy,

Za Twoją kasę bracia muzułmanie dostaną jedzenie, picie, spanie,

Bo socjalista to jest taki człowiek, któremu Twe pieniądze sen spędzają z powiek,

Będę ją lekko wydawał i miło, a jak mi nie dasz, to zabiorę siłą,

Jesteśmy na platformie i jesteśmy w pisie, myślisz że masz wybór, ale zdaje Ci się,

Rządzimy w Warszawie, rządzimy w Brukseli, myślisz, że kończymy, myśmy jeszcze nie zaczęli

I tylko chcą nam zepsuć politykę, te oszołomy od Korwina-Mikke…