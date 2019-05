Isabel Olchowicz-Marcinkiewicz ostro o byłym mężu Kazimierzu. Zdradza wielką tajemnicę swojego życia

Isabel Olchowicz-Marcinkiewicz nieoczekiwanie przypomniała mało znany fakt ze swojej przeszłości. Wyznała, że została adoptowana i po swoim wypadku poznała biologiczną mamę. Oowiada o ich niezwykłej więzi. – Obie sporo przeszłyśmy, to nas łączy – mówi była żona Kazimierza Marcinkiewicza.

„W ostatnim swoim wpisie mój były małżonek, dłużnik alimentacyjny, nie szczędził w słowach pisząc „[…]sprokurowała wypadek” – napisała Izabela na Facebooku.

„A ja sobie myślę, że jestem wdzięczna że żyje, bo mogłam poznać rodzoną matkę – stało się to dopiero po wypadku (dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, byłam adoptowana). Jestem wdzięczna za to, że ten wypadek także bezwzględnie pokazał co i kto liczy się dla tych których znałam/znam.”

„Dowiedziałam się również jak się wiedzie w Polsce osobom niepełnosprawnym, oraz miałam NIEprzyjemność doświadczyć publicznych ‚wybryków’ – chyba obecnie najsłynniejszego – alimenciarza w Polsce.”

„Ileż bym straciła, gdybym nie przeżyła wypadku?! Co więcej, mam nadzieję,że już wkrótce skończy się cały ten koszmar dotyczący dłużnika alimentacyjnego.” – pisze na swoim Facebooku Isabel.

Źródło: Facebook: Izabela OlchowiczMarcinkiewicz