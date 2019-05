Jakubiak z Konfederacji ostro o USA oraz ustawie 447: To Amerykanom powinno zależeć na budowie baz w Polsce

Marek Jakubiak z Konfederacji Korwin braun Liroy narodowcy w Radiu Wnet mówił o ustawie anty-447. Zwrócił też uwagę na fakt, że to Amerykanom powinno zależeć na budowie baz w Polsce.

Poseł Jakubiak uważa, że za 300 mld dolarów uroszczeń, które mielibyśmy zapłacić w związku z amerykańską ustawą JUST, miałby zostać wybudowany Fort Trump w Polsce, czyli na wschodniej flance NATO.

– Mamy zapłacić Żydom 300 miliardów, żeby wydać 300 miliardów na budowę amerykańskiego Fort Trump w Polsce. Czy to nie jest dom wariatów? To jest bilion dolarów, to są 3 biliony złotych. Nasz budżet wynosi w porywach do 400 miliardów złotych. Co to jest w ogóle, kto to wymyśla? To jest nie do zrealizowania. Jeżeli my mamy opierać nasze bezpieczeństwo na fikcji, to ja zaczynam być przerażony – stwierdził poseł Marek Jakubiak, lider Federacji dla Rzeczpospolitej oraz Konfederacji.

Przypomniał też, że to Amerykanom powinno zależeć na budowie baz i rząd III RP powinien zaprosić przedstawicieli USA do negocjacji. Oprócz tego zwraca uwagę, że kwota 300 mld zł jest zupełnie wyssana z palca. Przypomniał, że za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego Żydzi żądali 60 mld zł.

Poseł Jakubiak został też zapytany o pozytywny stosunek unijnych polityków do marskistowskich myślicieli.

– Na litość boską, my wiemy, jak to się kończy, a już głupoty socjalistyczne się zaczynają. A to słyszymy, że marchewka to owoc, a to ślimak to ryba itd., no przecież Bareja po prostu miałby paliwo na następne seriale […] Oni nie byli w socjalizmie, nie wiedzą, o czym mówią, co to jest socjalizm, dlatego tak romantycznie do niego podchodzą – stwierdził poseł Jakubiak.

Oprócz tego skomentował ostatnie doniesienia z Ukrainy po wyborach prezydenckich w tym kraju. – Poznałem już kilku Ukraińców i prawdę powiedziawszy mam bardzo pozytywne doznania. Natomiast obawiam się, że jak wszyscy z Ukrainy uciekną z powodu tego bałaganu, który tam jest, to pytam się, kto tam zostanie. Trzeba martwić się o to, żeby tamte tereny nie zostały zasiedlone przez Rosjan – ocenił.

