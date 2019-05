Kasia po odejściu z „Big Brothera” komentuje romans Madzi i Oleha: „To jest totalny fake!”

Kasia Olek, która ostatnio opuściła dom Wielkiego Brata, w ostrych słowach komentuje romans Madzi i Oleha. Dziewczyna uważa, że został on wykreowany na potrzeby programu i może okazać się przepustką do finału.

Przebywając w domu Wielkiego Brata Kasia Olek prezentowała się jako bardzo spokojna osoba, która nie do końca potrafi zbudować więź z pozostałymi mieszkańcami. Najwięcej czasu spędzała z Łukaszem i z Madzią. Po opuszczeniu programu mocno skomentowała to, co dzieje się w domu.

W programie „Big Brother Arena” Kasia przyznała wprost, że chce teraz zostać gwiazdą. Aby rozpocząć realizację swojego celu, zaczęła opowiadać o tym co tak naprawdę dzieje się w domu Wielkiego Brata. Najbardziej szokujące jest chyba jednak wyznanie dotyczące Madzi, z która była najbliżej w programie.

– To jest totalny fake, jak dla mnie. Myślę, że oni zostali wkręceni w ten romans trochę przez Wielkiego Brata, trochę też przez grupę. Romansu w „Big Brotherze” brakuje, brakowało i to jest potrzebne, żeby ktoś się tam pocałował i bzyknął. I pewnie widzowie na to liczą po części – powiedziała Kasia.

Co ciekawe, uczestniczka programu wyjawiła, że początkowo Oleh wcale nie przepadał za Madzią. Wiele jej zachowań go nawet irytowało.

– Mam wrażenie, że ten romans jest dla niego przepustką do finału. Oleh jest bardzo sprytny i ja go za to podziwiam, ale jest to bardzo wyrachowane zachowanie. Mam nadzieję, że Madzia nie ucierpi na tym, chociaż wiem, że ona nie jest tak bardzo zaangażowana w tę relację. Ona też się trochę tym bawi, bo lubi być przytulana, zaopiekowana i pewnie jest jej przyjemnie, że Oleh mówi jej miłe rzeczy – skomentowała relację pomiędzy parą uczestników.

Źródło: plotek.pl