Krzysztof Bosak o kobietach, rosnących notowaniach Konfederacji i trendach wśród młodych [VIDEO]

Krzysztof Bosak w Centrum Edukacyjnym Powiśle mówił m.in. o sondażach ukazujących tendencje wzrostowe Konfederacji. Komentował też fakt, że młodzi ludzie wskazują jako lidera Konfederację, jednak zauważył też niepokojący trend, że młode kobiety coraz chętniej zmierzają ku lewicy.

Zapytany o to, jak postrzegają sondaże, Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że”nie dają jednoznacznego obrazu”. – Są bardzo optymistyczne […] są też sondaże pesymistyczne – ocenił wiceprezes Ruchu Narodowego i lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

Dodał również, że walczą o każdy głos „do samego końca”. – Jeżeli Konfederacja przekroczy próg, to drobne różnice poparcia mogą powodować, że to będą dwa mandaty albo trzy, cztery lub więcej – zauważył Bosak.

Oprócz tego zwrócił uwagę, że wielu byłych zwolenników Kukiza widzą możliwość realizacji swoich wizji właśnie w Konfederacji. – Z nami jest większość wyrazistych twarzy ze środowiska Kukiza – podkreślił.

Odniósł się także do trendu popularności Konfederacji wśród osób młodych. Zwrócił przy tym uwagę, że niepokojące jest, że kobiety chętniej patrzą w kierunku lewicy.

– Mężczyźni muszą sobie tutaj zrobić rachunek sumienia, dlaczego w tej kwestii następuje takie rozwarstwienie. Czy jest coś nieprzekonującego w tym przywództwie, które proponują również kobietom prawicowi konserwatywni politycy? A może z wychowaniem jest coś nie tak? Trzeba się nad tym intensywnie zastanawiać dlatego, że to kobiety zostają matkami i to one przekazują potem dzieciom wartości – podkreślił Krzysztof Bosak.