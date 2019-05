Kto miesza w wyborach na świecie – Rosja czy może Izrael? „Archimedes”, którym kieruje b. szef wywiadu Izraela „zmieni każdą rzeczywistość”

W maju Facebook usunął 265 kont związanych z izraelską Grupą Archimedes. Firma, która chwaliła się na swojej stronie internetowej, że może „zmienić rzeczywistość zgodnie z życzeniem klientów”, była zaangażowana w działania i kampanie polityczne w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej.

Siedziba firmy mieści się w Tel Awiwie. Ma związki z politykami, pokaźny pakiet reklamowy w izraelskiej TV publicznej, związki z żydowskimi organizacjami w diasporze.

Firma specjalizuje się w komunikacji politycznej, a wg śledztwa Times of Israel szefem Archimedesa jest Elinadav Heymann, były dyrektor wywiadu.

"Archimedes Group, a Tel Aviv-based political consulting and lobbying firm boasts of its social media skills and ability to “change reality.” pic.twitter.com/njdyl0gr4G

Firma wpływała na wybory i opinię publiczną w wielu krajach. Tworzono strony sugerujące działalność wewnątrz danego kraju jako lokalne i niezależne media i podrzucano fałszywe informacje.

W Afryce ofiarą kampanii dezinformacyjnej w okresie przedwyborczym pały m.in. Togo, Senegal, Nigeria, Niger, Angola, Tunezja, Republika Demokratyczna Konga.

#BREAKING: 265 deceptive @Facebook and @Instagram accounts and pages were removed after being promoted by Archimedes Group to influence domestic politics in a range of countries. https://t.co/jBwGlGCAKP

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 16, 2019