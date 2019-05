Mocne przemówienie Godek na konwencji Konfederacji. „Państwo powinno bronić prawa do życia, własności i wolności osobistej” [VIDEO]

Kaja Godek podczas konwencji Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy w Katowicach podkreślała, że Konfederacja ma szerokie poparcie wśród ludzi, do których dociera przez Internet. Jak mówiła, gdyby nie blokada w mediach publicznych, taki efekt znacząco by się rozszerzył.

– My nie idziemy do Parlamentu Europejskiego po to, żeby bronić jakiegoś interesu europejskiego, bo nie ma czegoś takiego, jak interes europejski. Narody w Unii Europejskiej mają swoje interesy i chociaż Unia Europejska jest prowadzona w taki sposób, żeby zniszczyć państwa narodowe, zgodnie z manifestem z Ventotene – tym komunistycznym dokumentem, który stał się bazą do budowy współcześnie Unii Europejskiej – stwierdziła.

– Chociaż Unia Europejska jest nastawiona na to, żeby narody niszczyć, żeby ludzi wynaradawiać, żeby stworzyć jakieś jedno superpaństwo i supernaród, który tak naprawdę nie wiadomo, czym będzie, nie wiadomo, jaką będzie miał tożsamość, to my chcemy, żeby nasza ojczyzna pozostała naszą ojczyzną, żeby to było nasze miejsce, żeby nasze interesy były zabezpieczone – mówiła Godek.

– Jesteśmy jedyną siłą, która mówi, że możemy być w jakimkolwiek sojuszu tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ten sojusz służy naszym interesom. Jeżeli ten sojusz służyć naszym interesom przestaje, to nie ma sensu tam tkwić – podkreśliła.

Godek odniosła się również do warunków, jakie panują w trwającej kampanii wyborczej. – Nie ma innej siły politycznej dzisiaj w Polsce, która w tak mocno przyciągałaby ludzi, którzy mają dostęp do Internetu. Gdyby wpuścić nas do mediów publicznych, gdybyśmy mieli dostęp do wszystkich grup wiekowych, taki rezultat byłby we wszystkich grupach wiekowych. Ale ponieważ tam mamy blokady, to widać w Internecie, ilu jest Polaków, którzy naprawdę chcą siły patriotycznej, propolskiej, konserwatywnej, uniosceptycznej. To jest naprawdę ogromna rzesza – zwróciła uwagę.

Kaja Godek przypomniała również, że Komisja Europejska oficjalnie poparła ruch LGBTZBOQ. – To oznacza, że geje, lesbijki, transseksualiści, biseksualiści i inni zboczeńcy dopięli swego. Ich ideologia stała się ideologią obowiązującą w Unii Europejskiej. To jest plan na całą Unię, to jest plan również na Polskę i to się zaczyna realizować – oceniła.

– Z przerażeniem patrzymy na to, że zaczyna się to realizować za tych rządów, że to za tych rządów nie można wypowiedzieć konwencji stambulskiej – dokumentu, który jest ideologicznym gniotem. To nie jest dokument, który chroni ofiary przemocy. To jest dokument, który wprowadza takie rozwiązania, które już w Polsce funkcjonowały w zakresie chronienia ofiar przed przemocą oraz groźny komponent ideologiczny, którego do tej pory w Polsce nie było, a który tym dokumentem został wprowadzony. Został wprowadzony przez Platformę Obywatelską, jest utrzymywany w prawie przez Prawo i Sprawiedliwość – podkreśliła Godek.

– Mamy taką sytuację, że państwo jest tam, gdzie być nie powinno i nie ma go tam, gdzie być powinno. Wszystko stoi na głowie i to trzeba zmienić. Dlatego się skonfederowaliśmy, dlatego różne środowiska, które do tej pory działały oddzielnie, poszły razem, żeby zmienić tę sytuację. Państwo powinno chronić przede wszystkim trzy rzeczy: prawo do życia, prawo do własności i prawo do wolności osobistej. I tych trzech rzeczy dzisiaj państwo nie chroni – mówiła Kaja Godek.

