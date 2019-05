Nowy sondaż prezydencki. Cejrowski celnie komentuje: „Co zrobił dla Ciebie prezydent Duda?”

Jawny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki nie przełożył się na wzrost jego poparcia. Według najnowszego sondażu prezydenckiego, „król Europy” przegrałby wyraźnie z Andrzejem Dudą zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów.

Sondaż Kantar został przeprowadzony dla „Gazety Wyborczej”. W pierwszej turze Duda mógłby liczyć na 41 procent poparcia, Tusk na 27 proc. Za ich plecami uplasował się Robert Biedroń (11 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się Paweł Kukiz (7 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (6 proc.) oraz Janusz Korwin-Mikke (5 proc.). Śladowe poparcie ma Adrian Zandberg (1 proc.), a 2 proc. badanych nie wie na kogo odda swój głos w wyborach prezydenckich.

Obecnie urzędujący prezydent mógłby liczyć na reelekcję. Gdyby doszło do drugiej tury wyborów, poparcie dla Dudy deklaruje 55 proc. badanych, a dla Tuska 44 proc.

Niestety oznacza to zabetonowanie na kolejne lata polskiej sceny politycznej. Duopol POPiS ma się w najlepsze, choć obie opcje polityczne nie robią niczego konkretnego wykraczającego poza własne interesy.

W tym kontekście słuszne pytania stawia Wojciech Cejrowski. – Warto PRYWATNIE rozważyć co on (ktokolwiek na kogo głosowałeś) zrobił, lub nie zrobił. Nie chodzi o wytykanie, lecz o… rachunek pożytku z tego, że dałeś na kogoś głos. – zauważa.

– Przykładowo: Co dla Ciebie zrobił prezydent Duda? Co w ogóle zrobił prezydent Duda? – drąży temat Cejrowski.

Możemy te pytania rozszerzyć również w kontekście Tuska. Co zrobił dla Polski i Polaków w trakcie 7-letniego urzędowania na stanowisku Prezesa Rady Ministrów?

