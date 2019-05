Powstała nowa wersja „Milionerów”. Internauci odświeżają pamięć Kukizowi. Polityk bohaterem przeróbki programu TVN

Paweł Kukiz znany jest z nieprzemyślanych i często wewnętrznie sprzecznych ze sobą wypowiedzi. Szczególnie jeśli są one wrzucone na Twittera w okolicach piątku. Teraz internauci stworzyli humorystyczną wersję teleturnieju „Milionerzy”, dzięki której możemy spróbować wniknąć w jego umysł.

Zabawna gra przypomina najdziwaczniejsze wypowiedzi lidera Kukiz’15 oraz takie, do których dziś mógłby się już nie chcieć przyznać. Choćby tą w której sugeruje swoim sympatykom, że jeżeli zostanie politykiem to powinni „Napluć mu w ryj i nazwać go szmatą”, lub tą w której zapewnia o swoim „stuprocentowym zaufaniu do czystych intencji Jarosława Kaczyńskiego”.

W kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich, przypominamy Pawłowi, że dla własnego bezpieczeństwa nie powinien w nich startować, bo przecież jeśli zostanie prezydentem to „rzuci się do Wisły”. Więcej odpowiedzi tu nie przywołamy, żeby nie spoilerować.

To nie pierwsza prześmiewcza gra z Kukizem.

Paweł Kukiz nie po raz pierwszy został bohaterem prześmiewczej gry. Wcześniej powstały „Memory z Kukizem” w których odkrywając karty można było połączyć w pary sprzeczne ze sobą wypowiedzi lidera K’15. W akcji chodziło o to aby „przywrócić pamięć” zmieniającemu co chwilę zdanie politykowi. Cóż, zdaje się że Paweł Kukiz, tak jak Ryszard Petru, idealnie nadaje się na gwiazdę „internetów”.

Źródło: Kukizmilion.pl