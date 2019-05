Przerażająca przepowiednia na 2019 rok! Straszna choroba Donalda Trumpa i zamach na Władimira Putina

Czy przepowiednia Baby Wangi spełni się? Zostało na to niewiele czasu, katastrofa którą prognozowała miała wydarzyć się w 2019 roku. Baba Wanga, jedna z najpopularniejszych jasnowidzów w historii przewidziała chorobę Prezydenta USA i zamach na Prezydenta Rosji.

Mimo, że była niepiśmienna i mówiła trudnym do zrozumienia dialektem, to zdaniem jej zwolenników miała dar jasnowidzenia. Według jej zwolenników przepowiedziała dojście Hitlera do władzy, wybuch drugiej wojny światowej, śmierć Stalina i zamach na WTC.

Według jej przepowiedni na 2019 rok prezydent USA ma zachorować na nieznaną chorobę. Pełniący tę funkcję obecnie Donald Trump miałby podupaść na zdrowiu i w efekcie tego…stracić słuch. Ponadto świat ma doświadczyć kolejnego kryzysu gospodarczego.

Dobrych wieści nie ma także dla Władimira Putina. Ochroniarz Prezydenta Rosji ma współuczestniczyć w zamachu na głowę państwa. Według wizji Baby Wangi życie na północnej półkuli ma zginąć w mgnieniu oka, a wszystko przez serię feralnych zdarzeń.