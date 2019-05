Rosyjskie bombowce były za blisko. Amerykańskie myśliwce ruszyły w pościg

Rosyjskie bombowce Tu-95 wraz z eskortą pojawiły się w rejonie Alaski. Amerykanie poderwali myśliwce F-22 Raptor, które przechwyciły rosyjskie samoloty.

Zdarzenie miało miejsce 20 maja w na północ od Wysp Aleuckich na Pacyfiku i zachodniego brzegu Alaski. Rosyjskie samoloty nadleciały w dwóch grupach.

Ponieważ rosyjskie samoloty znalazły się w Strefie Identyfikacji Obrony Powietrznej Alaski, Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) zdecydowało o wysłaniu myśliwców F-22 Raptor przechwycenia rosyjskich maszyn, a także samolotu wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry.

Pierwsza składała się z 2 turbośmigłowych bombowców strategicznych Tu-95. Zostały one przechwycone przez parę amerykańskich myśliwców F-22.

Druga grupa, składająca się także z dwóch Tu-95 lecących tym razem w asyście myśliwców Su-35 nadleciała później. Także w tym przypadku NORAD poderwał parę myśliwców F-22 Raptor celem przechwycenia.

– Pozostajemy w gotowości przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku – powiedział dowódca NORAD, generał O’Shaughnessy.

Sytuację skomentowało także rosyjskie ministerstwo obrony. Według niego grupa 4 bombowców Tu-95 przeprowadziła zaplanowane loty nad wodami międzynarodowymi w okolicy Czukotki, Morza Beringa i Morza Ochockiego, a także wzdłuż zachodniego brzegu Alaski i na północ od Wysp Aleuckich.

Rosjanie potwierdzili też fakt przechwycenia przez amerykańskie myśliwce F-22 dodając, że towarzyszyły one rosyjskim samolotom przez pewien czas w trakcie trwającego 12 godzin lotu.

NORAD fighters intercepted Russian bombers+fighters entering Alaskan ADIZ May 20. 2x Tu-95s were intercepted by 2x F-22s; a second group of 2x Tu-95+2x Su-35 was intercepted later by 2 more F-22’s; NORAD E-3 provided overall surveillance. The aircraft remained in int'l airspace pic.twitter.com/VrNuSWFOQm

Four #Tu95MS strategic missile carriers of the Russian #AerospaceForces made scheduled sorties over the neutral waters of the Chukotka, Bering and Okhotsk seas, as well as along the western coast of Alaska and the northern coast of the Aleutian Islands pic.twitter.com/gS5egx5IeA

— Минобороны России (@mod_russia) 21 maja 2019