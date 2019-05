Sportowe „babo-chłopy” nie ustępują. Nie chcą przyjmować leków obniżających testosteronu i zapowiadają apelację od wyroku federacji

Wysoki poziom testosteronu w organizmach zawodniczek zapewnia im po prostu dobre wyniki. Federacja Lekkoatletyczna chce jego zbicia lub zakazu startów. Przypomnijmy, że najgłośniej jest tu o biegaczce z RPA Caster Semenyi, która za bardzo nawet na kobietę nie wygląda, ale dotyczy to także innych.

Niedawno pisaliśmy o sprinterce z Indii. Testosteron to także problem Francine Niyonsaby z Burundi. Teraz przepisy IAAF krytykuje Margaret Wambui z Kenii. Na olimpiadzie w 2016 zajęła ona trzecie miejsce w finale 800 m. (bieg ten zresztą wygrała Semenya). Wambui oświadczyła, że nie weźmie „żadnych leków”, aby obniżać u siebie naturalny testosteron.

Margaret Wambui of Kenya (in red, below) has been effectively dropped by her own federation for refusing to comply with the @iaaforg testosterone rule: https://t.co/nuuuE0igXa pic.twitter.com/WWFaumrv3E

Trybunał Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie (CAS) odrzucił odwołanie dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej Caster Semenyi w sprawie regulacji dot. rywalizacji biegaczek z naturalnie podwyższonym poziomem testosteronu. według zaproponowanych przez IAAF zasad, biegaczki z naturalnie podwyższony poziom testosteronu powinny przyjmować lekki w celu jego obniżenia.

Przyjęto dopuszczalny pułap 5 nmol na litr. Jeśli stężenie będzie niższe, zawodniczka będzie mogła startować w imprezach rangi mistrzowskiej. Obostrzenie obowiązywać ma tylko na dystansach od 400m do 1 mili.

Africa’s women athletes, especially those targeted by the #IAAF’s horrific testosterone ruling, Caster Semenya, Francine Niyonsaba, Margaret Wambui, who all medalled at the #RioOlympics have slated the ruling. They refuse to adhere 2 the ruling attempting to control their bodies. pic.twitter.com/OI1ObI6hjD

— cheryl roberts (@cherylroberts00) May 21, 2019