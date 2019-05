Strach w Brukseli. Kolejny kraj skręca na prawo

Słowacja skręca na prawo. Portal Europe Elects w swoim sondażu podkreśla gwałtowny spadek poparcia rządzących dla rządzących Słowacją socjaldemokratów i wzrost poparcia dla nacjonalistów, konserwatystów i eurosceptycznych liberałów.

Socjaldemokracji z partii Smer, którzy poprzednio zdobyli 28 proc. głosów teraz mogą liczyć na 19 proc. To utrata 1/3 elektoratu.

Po 14 proc. poparcia mają eurosceptycy z partii Wolności Solidarność oraz prezydencka socjalliberalna partia Postępowej Słowacji. Eurosceptycy zanotowali wzrost poparcia o 2 proc.

Slovakia: No EU election poll has been published recently. SMER (S&D) tends to underperform in EU elections. Not unlikely that the Neo-Nazi party ĽSNS (NI) becomes the strongest party. While 85% of voters say they'd feel ashamed, turnout in Slovakia is extremely low. #NazisRaus pic.twitter.com/U71AJDFmGA

— Europe Elects (@EuropeElects) 20 maja 2019