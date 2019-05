SZOK! Kinga Rusin zwiększy poparcie Konfederacji? Gwiazda „Dzień Dobry TVN” wystosowała apel na Instagramie

Kinga Rusin, prawdopodobnie największa gwiazda „Dzień Dobry TVN”, wystosowała na Instagramie apel do młodych ludzi. Tym samym może niespodziewanie przyczynić się do zwiększenia poparcia Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

Kinga Rusin, słynąca z walki a to o karpie, a to o dziki, a to o klimat, pochwaliła się na Instagramie córką, która aktywnie angażuje się w politykę. Gwiazda TVN poinformowała o inicjatywie, jaką jej córka wraz z kolegami właśnie rozpoczęli.

– Pola @polciaxx i jej koledzy rozpoczęli inicjatywę, której celem jest nakłonienie młodzieży do większej aktywności w wyborach. Mają misję: pokazać rówieśnikom, że każdy głos się liczy, a od tego kto u nas rządzi czy kto reprezentuje nas w Parlamencie Europejskim zależy to, jak będzie wyglądała ich przyszłość – pisze na Instagramie Rusin.

Tym samym prowadząca „Dzień Dobry TVN” rozpowszechniając taki apel do młodych…może przyczynić się do wzrostu poparcia dla Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Według ostatniego sondażu dla „Gazety Wyborczej” to właśnie tę formację najchętniej wybierają młodzi wyborcy.

W przedziale wiekowym 18-24 lat aż 35% popiera Konfederację. Koalicja Europejska ma zaledwie 24%, a PiS tylko 17%. Młodzi nie chcą ideologii LGBTPZPR. Wiosnę wybiera jedynie 7%. Również korzystny wynik uzyskują wolnościowcy wśród wyborców do 34 roku życia.

Gdyby głosowali tylko wyborcy do 34 roku życia zwycięstwo odniosłaby Konfederacja – wynika z sondażu Kantar przeprowadzonego na zlecenie ‚Gazety Wyborczej” i TOK FM. U młodych Konfederacja KORWiN ma 25% poparcia. Druga jest Koalicja Europejska z 24%, a trzeci PiS i Wiosna – po 21%.