Tak się kończy pisanie ustaw na kolanie. Tuż przed wyborami PiS złagodził przepisy dotyczące pedofilii

To niesamowite, ale PiS tuż przed wyborami przegłosowuje w pośpiechu kolejne projekty. Efekty są tragiczne – właśnie złagodzono przepisy dotyczące pedofilii.

– Wprowadzone naprędce zmiany doprowadzą do… zniesienia kar z niektóre przestępstwa pedofilskie. Czyn polegający na „doprowadzeniu” dziecka do współżycia nie będzie już przestępstwem, a ci, którzy zostali już za to skazani, wyjdą na wolność – czytamy w analizie prawników fundacji Krakowski Instytut Prawa Karnego.

– Liczba i rodzaj zawartych w uchwalonej ustawie błędów doprowadzi do destabilizacji systemu prawnego. W obliczu tego zagrożenia stanowczo rekomendujemy, by odrzucić opiniowaną ustawę w całości bądź przynajmniej wprowadzić do niej liczne, lecz niezbędne poprawki na etapie prac legislacyjnych w Senacie – dodają.

Obecny art. 200 § 1 kodeksu karnego głosi, że „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. We wprowadzonym naprędce nowym projekcie dodano kilka paragrafów.

W uchwalonym przez Sejm projekcie § 1 mówi, że „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15”.

– § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy małoletniego poniżej lat 7, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20; § 3. Kto dopuszcza się wobec małoletniego poniżej lat 15 innej czynności seksualnej lub doprowadza go do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Jeżeli czyn określony w § 3 dotyczy małoletniego poniżej lat 7, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15 – czytamy w kolejnych poprawkach.

– Przeniesienie wzmianki o „doprowadzeniu do poddania się takim czynnościom” do § 3 powoduje, że dotyczy ona wyłącznie „innej czynności seksualnej” – alarmują krakowscy prawnicy. Zerwany związek z § 1 sprawia, że karalność „doprowadzenia” przestaje być karalna.

Jeśli Senat i Prezydent przyjmą nowelizację w takim kształcie, „nakłonienie dziecka do współżycia lub ułatwienie mu tego przestanie być czynem zabronionym”.

