Timmermans twierdzi, że też był molestowany przez księdza. Ziemkiewicz: „Mam wrażenie, że wszyscy wrogowie normalności, to ofiary patologii, mszczące się na świecie”

Film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” niezwykle ucieszył lewaków, którzy przypuścili kolejny atak na Kościół. Do chóru tych, którzy przypadkiem przypomnieli sobie, że w przeszłości byli ofiarami księdza-pedofila dołączył sam Frans Timmermans. Lewacką tendencję ostro skomentował Rafał Ziemkiewicz.

Na swoim Twitterze publicysta odniósł się do słów wiceszefa Komisji Europejskiej, wypowiedzianych w Warszawie.

– Ja także byłem ofiarą księdza-pedofila. Dlatego mówię to wszystkim ofiarom: nie wstydźcie się. To nie jest Wasza wina. Nie zrobiliście niczego złego. To wy jesteście ofiarami – wyznał Timmermans, który przyjechał do Polski, aby wesprzeć lewaków w kampanii wyborczej.

– Mówię to jako ofiara pedofilii. Wybaczenie to jedna z najbardziej wyzwalających rzeczy, jakich doświadczyłem. Ale żeby tak się stało, sprawcy muszą przyznać się do winy i ponieść karę. A nie milczeć i być bezkarnymi – dodał.

„Mam wrażenie, że wszyscy wrogowie normalności, od skrajnej lewicy do centrolewu, to po prostu ofiary patologii i strasznych nadużyć w dzieciństwie, mszczące się na świecie za doznane traumy. Tylko jeszcze nie wszyscy o tym opowiedzieli” – skwitował Rafał Ziemkiewicz.

