To nie żart! Niemki straszą prawicę kijami bejsbolowymi! [FOTO]

Kampania wyborcza opętała już cały stary kontynent. Jej poziom jest adekwatny do tego, do jakiego ciała instytucjonalnego próbują się dostać kandydaci. Lewicujące Niemki postanowiły postraszyć prawicę kijami (i trochę też twarzami).

Wszędzie lewicowe media grzmią, że to prawica promuje przemoc. W hasłach nanoszonych na sztandary w obronie życia, lewicowcy dopatrują się faszyzmu. Na marsze narodowców chodzą z lornetkami, byle tylko udało im się dostrzec choć jedną osobę w kominiarce. Gdyby ktoś z prawej strony, szczególnie w doszczętnie zlewicowanych Niemczech, pojawił się na plakacie dzierżąc w dłoniach kij bejzbolowy, to zapewne wszczęto by przeciw niemu dochodzenie (prawicowiec z kijem jest wszakże dużo groźniejszy niż islamista z karabinem).

Dumne Niemki, chcąc pokazać złym prawicowym mężczyznom, swą siłę, do zdjęć wyborczych pozowały z kijami. Zapewne chcą one bronić swoich antywartości. Wedle treści, „panie” chcą pogonić nacjonalistów. Co dokładnie jest napisane na plakatach może odczytać ktoś, kto zna język „nazistowski” (czyli ten, którym mówili, i w jakim zostawili po sobie ślady w Polsce, mityczni „naziści”). Dla szukających rozrywki, zdjęcia poniżej, odszukane przez facebookowy portal „Męka z Lodem”:

Źródło: FB Męka z Lodem