W odmętach paranoi PiS. Wiceszef MSZ twierdzi, że słowa Cimoszewicza to wina Konfederacji i Kukiz’15!

To co wyprawia PiS względem Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy przechodzi granice przyzwoitości. Zarzucano już absurdalnie propolskiej koalicji rosyjską agenturę. Teraz jednak wiceminister MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk skompromitował się totalnie. Stwierdził, że skandaliczne słowa Cimoszewicza o tym, by oddawać żydom mienie bezspadkowe to wina właśnie Konfederacji.

Przypomnijmy, że były premier i przewodniczący PZPR Włodzimierz Cimoszewicz, odniósł się w TVN 24 do ustawy 447. Stwierdziła tam, że „w naszym kraju za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego, co się komuś należy tylko dlatego, że był Żydem, do tego ofiarą holokaustu”. Te słowa od razu skrytykowała jedyna partia, która nie chce, by Żydzi bezpodstawnie ograbili nasz kraj na minimum 300 miliardów $.

W reżimowym portalu tvp.info wiceszef polskiej dyplomacji minister Szymon Szynkowski vel Sęk skomentował słowa Cimoszewicza w absurdalny sposób. „Jak widać nie dla wszystkich sprawa restytucji jest sprawą zamkniętą. Dla nas jest ona zamknięta w sensie prawnym i moralnym w sposób jednoznaczny” – wypalił minister.

Jak dodaje „współwinnymi takich wypowiedzi polityków Koalicji Europejskiej są politycy Konfederacji i Kukiz’15”. Zdaniem Szynkowskiego vel Sęka ci politycy „próbują grać tematem ustawy 447 w kampanii wyborczej”. Jednak – jak zaznacza wiceminister spraw zagranicznych – „sprawa restytucji jest jednoznacznie zamknięta”.

A delegacje z Izraela przyjeżdżają, by zwiedzić sobie Łazienki w Warszawie. Ale można być dobrej myśli, bo tak duża panika obozu rządowego oznacza, że w wewnętrznych sondażach PiS-u Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy ma się nad wyraz dobrze.

Źródło: TVP Info