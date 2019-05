W oka mgnieniu stała się gwiazdą. Julia Wieniawa żąda bajońskich sum. I je dostaje

Dokładnie 2 lata temu Julia Wieniawa zdała maturę. Nie zdecydowała się jednak na rozpoczęcie studiów, a mimo to zarabia coraz większe pieniądze. Co więcej, kwoty, które inkasuje celebrytka z tytułu kontraktów reklamowych, są naprawdę imponujące.

– Ja tego nie planowałam, te szanse przyszły do mnie nagle – przyznała młoda gwiazda.

Skoro Wieniawa nie podjęła studiów, to musi mieć ku temu jakieś poważne powody. Jak zwykle w takich przypadkach bywa, chodzi o pieniądze. Od czasu, gdy jej profil na Instagramie śledzi milion fanów postanowiła narzucać potencjalnym reklamodawcom szokujące kwoty.

– Już nawet nie zaczyna rozmów poniżej pół miliona – wyznaje celebrytka.

Póki co kariera Wieniawy cały czas pędzi naprzód. Młoda Julia została już ambasadorką tamponów dla dziewic, farb do włosów, smartfonów, kostiumów kąpielowych, lakierów do paznokci oraz butów.

Za zarobione pieniądze aktorka kupiła mieszkanie, w którym obecnie mieszka, a teraz oszczędza na drugie lokum. Nie powinno to jednak potrwać zbyt długo, albowiem Wieniawa zarobiła ostatnio 600 tys. zł dzięki reklamie butów oraz 750 tys. zł za reklamę odzieży sportowej.

Ponadto za każdy wpis na Instagramie na jej konto trafia 30 tys. zł. To jeszcze nie koniec, gdyż niebawem znajdzie się na nim okrągły milion za najnowszą reklamę kosmetyków.

