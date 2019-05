Wróg Polski i przyjaciel Biedronia odzyskał pamięć. Frans Timmermans nagle ogłasza, że „też był ofiarą księdza-pedofila”

Lewactwo z każdej strony wykorzystuje film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Ostatnio do frontu dołączył również doskonale znany w Polsce Frans Timmermans. W czasie wspólnej konferencji z Robertem Biedroniem wyznał, że on także był ofiarą księdza-pedofila.

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmernas przyjechał do Polski, aby wesprzeć kandydujących do Parlamentu Europejskiego lewaków. Bierze on udział w imprezach przedwyborczych organizowanych przez Roberta Biedronia.

Dziś Timmermans dokonał bardzo intymnego wyznania. Publicznie przyznał on, że był w młodości ofiarą pedofila.

– Ja także byłem ofiarą księdza-pedofila. Dlatego mówię to wszystkim ofiarom: nie wstydźcie się. To nie jest Wasza wina. Nie zrobiliście niczego złego. To wy jesteście ofiarami – wyznał wiceszef Komisji Europejskiej.

Co ciekawe, Timmermans podkreślił, że Kościół katolicki jest również jego Kościołem.

– Wszystkie przypadki pedofilii muszą być dokładnie zbadane. Jeśli ktokolwiek dopuścił się zbrodni, jego miejsce jest w prokuraturze – jednoznacznie wskazał polityk.

Timmermans dodał także: – Mówię to jako ofiara pedofilii. Wybaczenie to jedna z najbardziej wyzwalających rzeczy, jakich doświadczyłem. Ale żeby tak się stało, sprawcy muszą przyznać się do winy i ponieść karę. A nie milczeć i być bezkarnymi.

