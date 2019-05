Wybuchnie III Wojna Światowa, a później w ziemię uderzy asteroida. Koniec świata zapowiada przepowiednia ze Starego Testamentu

Amerykański biblista Paul McGuire znalazł w Biblii proroctwo o końcu świata. „Początkiem końca” życia na Ziemi będzie III wojna światowa, katastrofy naturalne, a finalnie – uderzenie asteroidy.

W ostatnich czasach coraz częściej w mediach pojawiają się takie tematy jak anomalie pogodowe, niepokoje gospodarcze i klęski żywiołowe. Coraz mniej stabilna jest również sytuacja na Bliskim Wschodzie, co według wielu ekspertów może nieuchronnie prowadzić do wybuchu konfliktu na miarę III Wojny Światowej.

Jeśli wierzyć Paulowi McGuirowi, wszystko to zostało już wcześniej przepowiedziane na kartach królowej ksiąg – biblii.

Znany i szanowany biblista zakłada, że ​​koniec świata nastąpi znacznie wcześniej, niż mówi się w kręgach naukowych. Ludzie będą zaskoczeni, a przecież napisane jest, że „nie znamy dnia, ani godziny”.

„Wszystko to dzieje się, a potem koniec, oczywiście jest to powrót Chrystusa na planetę Ziemię, aby przywrócić raj. Nie mogę podać, kiedy to się stanie, ale powoli zbliżamy się do tej daty” — mówi McGuire.

Ekspert uważa, że sytuacja polityczna na świecie zbliża się do momentu, w którym jedynym rozwiązaniem piętrzących się problemów będzie, w optyce rządzących, wojna. Wszystko to jednak dzieje się według biblijnego scenariusza.

„W Księdze Ezechiela 38 toczymy wojnę między Gogiem a Magogiem, gdzie Rosja i Iran jednoczą się, by dokonać inwazji na Izrael. Teraz jesteśmy w tym czasie, który przewidzieli prorocy. Napisano to tysiące lat temu, a tutaj jest możliwy scenariusz, kiedy może się to zdarzyć.”

Gog i Magog w abrahamowej eschatologii są imionami narodów, które pójdą na wojnę przeciwko ludowi Bożemu. Ale ich zdradzieckie plany zaprzepaści Pan, a narody te zostaną zniszczone przez ogień z nieba. Wątek ten pojawia się również w Nowym Testamencie: w Apokalipsie 20:7, gdzie opisano ich inwazję na miasto świętych po końcu tysiącletniego królestwa.

Ekspert interpretuje tekst w ten sposób: jedno z supermocarstw wysadzi ładunek nuklearny na Bliskim Wschodzie i tak rozpocznie się III Wojna Światowa.

Nasz świat będzie trawiła wojna, a ostatecznie egzystencję naszej planety zakończy zderzenie z potężną asteroidą.

Wizja ta jest straszna jednak biblię można odczytywać na wiele różnych sposobów, istnieje więc możliwość, że McGuir, pomimo swojej wiedzy się pomylił.

