„Zdrajcy Europy: Merkel, Macrony, Sorosy, Junckersy”. Wicepremier Włoch Salvini o unijnych elitach i szmalcowniku [WIDEO]

Przypominamy jak wicepremier Włoch w płomiennym przemówieniu oskarżył unijne elity, i szmalcownika Sorosa o zdradę Europy. To one odpowiadają za biedę i kryzys.

– Ekstremistami są ci, którzy rządzili Europą przez ostatnie 20 lat – mówił przywódca Ligi Salvini. – Kto zdradził Europę? Kto zdradził jedne z najpiękniejszych marzeń wyśnionych prze ojców założycieli. Europę narodów i ludu, o której mówili De Gasperi, De Gaulle, Margaret Thatcher. Ta Europa została zdradzona przez elity i siły okupujące ją dla pieniędzy, w imieniu międzynarodowej finansjery, niekontrolowanej imigracji. To Merkel, Macrony, Sorosy, Junckersy – mówił włoski polityk.

Wicepremier Salvini cieszy się we Włoszech ogromną popularnością. Jego Liga zdecydowanie prowadzi w sondażach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Może w nich zdobyć nawet 34% głosów.

Na drugim miejscu z ok. 20% poparciem jest lewicowy Ruch 5 Gwiazd, który też jest eurosceptyczny. Podobne poparcie mają socjaliści. Czwarte miejsce zajmuje prawicowa Forza Italia, która może liczyć na ok. 10,5%.

