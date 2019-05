Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen prowadzi na ostatniej prostej. Wybory do Parlamentu Europejskiego we Francji [VIDEO]

IPSOS dla francuskiej telewizji przewiduje wygraną Zjednoczenia Narodowego (RN) Marine Le Pen. Przewaga narodowców nad prezydencką Republiką w Drodze wynosi od 0,5, do 2,5 procent. IFOP daje wgraną RN 23:21,5%. Elabe dla TV BFM przewiduje wygraną RN z wynikiem 23,5% przed LREM – 23% (ta pracownia po raz pierwszy daje wygraną partii Le Pen). Od początku maja te wartości raczej się jednak nie zmieniają.

Ostatnie dni to jednak debaty telewizyjne, spoty wyborcze i… zaangażowanie się osobiste prezydenta. Szczególnie apelował on do elektoratu, który na wybory się nie wybierał. Zwycięstwo w tych wyborach ma charakter symboliczny, bo obydwie partie wprowadzą i tak podobną liczbę eurodeputowanych.

Solidne trzecie miejsce będą mieli zapewne centroprawicowi Republikanie. Sondaże dają im od 12,5 do 14%. Poza tym do PE z Francji wejdą jeszcze tylko Zieloni (EELEV) – 7,5-8% i lewicowa Zbuntowana Francja (France Insoumise) z wynikiem 7 – 8%. Poniżej progu są socjaliści – 4% i kolejna partia prawicy – France Debout – 4,5%.

Wyborcy będą mieli do wyboru w sumie 34 listy wyborcze. Dla pozostałych to jednak raczej okazja do zaistnienia w czasie darmowego czasu antenowego.

Dla porównania z kampanią wyborczą w kraju można sobie obejrzeć poniżej klip wyborczy Zjednoczenia Narodowego i… lewackiej France Insuomise