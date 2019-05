Alarm na warszawskiej Pradze! „Zwężają ważną ulicę do jednego pasa ruchu”. Czy urzędnicy Trzaskowskiego chcą siłą zmusić kierowców do jazdy komunikacją miejską?

Warszawscy kierowcy usilnie nie chcą korzystać z komunikacji miejskiej? Trzeba ich zmusić poprzez paraliż dróg i zakorkowanie miasta. Z takiego założenia wychodzą urzędnicy z ekipy Rafała Trzaskowskiego. Jednym z idealnych przykładów jest zwężenie ulicy Grochowskiej, jednej z najważniejszych na warszawskiej Pradze.

Jak informuje dziennik Super Express mieszkańcy są przerażeni, gdy widzą konsekwencje remontu linii tramwajowej prowadzącej od ronda Wiatraczna do Alei Zielenieckiej. Choć początkowo wyglądało to jak zwykły remont, teraz jednak, doskonale widać, że w niektórych miejscach przesuwane są krawężniki, a to oznacza, zwężenie ulicy do zaledwie jednego pasa ruchu.

Już teraz w godzinach porannych często zdarza się, że ulica Grochowska jest zakorkowana, a kierowcy spędzają dużo czasu w samochodach, aby dojechać do pracy czy szkoły. W przypadku ograniczenia ruchu ta sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy. Mieszkańcy, gdy słyszą od urzędników, iż przepustowość nie ulegnie zmianie, łapią się za głowy.

Będzie o wiele ciaśniej. Rano już jest problem żeby wyjechać z okolicznych ulic, to teraz będzie jeszcze trudniej – narzeka Henryk Burzyński mieszkający na Pradze.

Do obrony szokującej decyzji wysłano spółkę Tramwaje Warszawskie, która tłumaczy remont i przeorganizowanie układu drogi jako poprawę warunków dla osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkami.

Trzeba było zaprojektować przystanki tak żeby mogli korzystać z nich rodzice z dziećmi w wózkach i osoby niepełnosprawne. Pas ruchu w kierunku ronda zostanie przeznaczony na poszerzony przystanek, który jednocześnie będzie przesunięty w rejon Siennickiej. Przepustowość jezdni pozostanie bez zmian – mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich w rozmowie z Super Expressem.

