BREXIT Party Nigela Farage`a pewnie zmierza do zwycięstwa. Zanosi się na totalną klęskę Torysów

Theresa May doprowadziła Partię Konserwatywną do całkowitego upadku. Sondaże przewidują spektakularną klęskę Torysów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. BREXIT Party osiąga prawie 40% poparcia brytyjskich wyborców.

W czwartek w Wielkiej Brytanii odbędą się wybory do Europarlamentu. Na ostatniej prostej zdecydowaną przewagę osiągnęła BREXIT Party Nigela Farage`a. Zamierza ją poprzeć aż 37% wyborców.

Być może wynik wyborczy będzie jeszcze wyższy bowiem badanie przeprowadzono zanim brytyjska premier Theresa May ogłosiła kolejne propozycje dotyczące brexitu.

W nowym projekcie ustawy pojawił się zapis, który potencjalnie mógłby otworzyć drogę do głosowania nad propozycją przeprowadzenia drugiego referendum ws. brexitu.

Jest to jawna kpina z wyborców, którzy większością głosów opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Polityka prowadzona przez Theresę May prowadzi do odwrócenia się wyborców od Partii Konserwatywnej. W nadchodzących wyborach zamierza ją poprzeć zaledwie 7% głosujących.

European Parliament voting intention: BREX: 37% (+3)

LDEM: 19% (+2)

LAB: 13% (-2)

GRN: 12% (+1)

CON: 7% (-2)

CHUK: 4% (-)

UKIP: 3% (-) via @YouGov, 19 – 21 May

Chgs. w/ 17 May — Britain Elects (@britainelects) 21 maja 2019

Brytyjczyków zapytano także kto według nich powinien prowadzić negocjacje dotyczące brexitu. Zwyciężyła „Żelazna Dama”, czyli Margaret Thatcher, nieżyjąca już premier Wielkiej Brytanii z lat 1979-1990.

Wskazało na nią 44% respondentów. Premier Theresa May jest na szarym końcu zestawienia z mówiącym wszystko wynikiem 2%.