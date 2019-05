Brytyjczycy też wysłali myśliwce F-35 w rejon Bliskiego Wschodu. Celem może być Iran? [VIDEO]

Brytyjskie myśliwce 5. generacji F-35B wylądowały w bazie lotniczej Akrotiri na Cyprze. Brytyjczycy wykonują stąd ataki na cele w Syrii i Iraku ale celem może być także Iran.

Samoloty należące do 617 eskadry RAF stacjonującej w bazie Marham wylądowały po około 6 godzinnym locie w bazie lotniczej Akrotiri na Cyprze 21 maja.

W trakcie przelotu towarzyszyły im samoloty cysterny Airbus A330MRTT Voyager z bazy RAF Brize Norton, które zapewniły możliwość tankowania brytyjskich F-35B w locie.

Myśliwce biorą udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „Lightning Dawn”, które mają potrwać 6 tygodni. Jest to pierwsza misja tych samolotów poza granicami Wielkiej Brytanii.

W trakcie ćwiczeń mają być sprawdzone kwestie związane z obsługą myśliwców F-35B poza miejscem stacjonowania, a także wykonywane operacje w nieznanej wcześniej pilotom przestrzeni powietrznej.

Strategicznie położona baza w Akrotiri na Cyprze jest wykorzystywana przez RAF do uderzeń na cele położone na Bliskim Wschodzie.

To właśnie stąd startowały brytyjskie samoloty Tornado, które bombardowały cele związane z Państwem Islamskim w Syrii i Iraku.

Patrząc z perspektywy bieżącej sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu myśliwce F-35B mogą być wykorzystane także do atakowania celów w Iranie.

F-35 Lightning aircraft from 617 Sqn left @RAFMarhamMedia for Cyprus this morning to take part in its first overseas training exercise.

Exercise Lightning Dawn at @RAFAkrotiri will give vital experience in maintaining & flying in an unfamiliar environment.#21stCenturyRAF pic.twitter.com/1Br6YT9FAJ

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 21, 2019