„Dość fasadowej demokracji. Wolna Europa bez komunistycznych inspiracji”. Europoseł w spocie wyborczym miażdży Unię Europejską [VIDEO]

Europoseł partii KORWiN i kandydat Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy do Parlamentu Europejskiego wypuścił nowy spot wyborczy, w którym relacjonuje swój pobyt w eurokołchozie.

– Od ponad roku prowadzę misję zwiadowczą w Parlamencie Europejskim, nie mam dobrych wiadomości. Przede wszystkim nie zreformujemy Unii Europejskiej, to Unia Europejska zreformuje nas – tak została zaprojektowana – zaczyna Sośnierz.

– Przegrywamy wszystkie ważne głosowania. Niemcy i Francuzi zbyt dużo zainwestowali w ten projekt, żeby teraz pozwalać zmieniać go, wywracać do góry nogami zakompleksionym politykom z prowincji, albo się do tego zapisujemy, albo nie. Nie ma innych możliwości nie ma – kontynuuje.

– Unia jest rządzona przez wariatów, Unię toczy obłęd politycznej poprawności, równości płci i chęć uregulowania dyrektywami wszelkich złożoności tego słowa. Dyrektywami przegłosowanymi z pogwałceniem wszystkich norm praworządności, często bez liczenia głosów – podkreśla.

– Unia będzie tak jechać aż rozbije się o ścianę. To naprawdę zaszło tak daleko, że po następnej kadencji może będzie już za późno, żeby się stamtąd wyrwać. (…) Musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać to szaleństwo – apeluje Sośnierz.

Europoseł wylicza też punkty, które pozostały mu do zrealizowania w Parlamencie Europejskim:

– ACTA2 do odstrzału.

– Obrona kobiet przed feministkami.

– Zatrzymanie budowy wspólnej armii europejskiej.

– Dość fasadowej demokracji.

– Wolna Europa bez komunistycznych inspiracji.

– Koniec agresywnej hompropagandy.

– Stop biegunce legislacyjnej.

– Koniec cenzury w Parlamencie Europejskim.

– Europejski budżet dla europejczyków.

– Parlament Europejski do likwidacji, zburzyć, zaorać i posypać solą – kończy Sośnierz.