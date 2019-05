Francja wstrząśnięta! Po tym akcie nienawiści muzułmanin nie może dojść do siebie. Profesjonalista w walce z islamofobią dostał w liście plaster szynki

Francja, a zwłaszcza społeczność muzułmańska i media są wstrząśnięte. Szef Obserwatorium Islamofobii dostał w liście plaster szynki.

Ten okrutny akt nienawiści wywołał powszechne oburzenie. Abdallah Zekri, członek Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego i jednocześnie szef Obserwatorium Islamofobii dostał nienawistna przesyłkę. Znajdował się w niej plaster szynki.

Zekri złożył skargę i powiadomił o tym potwornym akcie Radę i sam siebie, czyli Obserwatorium. – Po tym jak w skrzynce na listy znalazłem plaster szynki złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – oświadczył Zekri.

Dokładnie nie wiadomo, czy ów plaster przyszedł w liście czy leżał sobie luzem. Być może ze względu na dobro śledztwa zatajono tę szczegółową informacje.

Francuska Rada Kultu Muzułmańskiego wystosowała oficjalny protest demaskując „islamofobiczną agresję”. ” Te akty powtarzają się. W 2013 roku wymazano mu dom” – pisze Ahmet Ogras, szef Rady w swym oświadczeniu protestacyjnym. „Już wcześniej dostawał (Zekri – przyp. red) nienawistne listy. To pokazuje do jakiego stopnia lekceważone są antymuzułmańskie akty do jakich w ostatnich latach dochodzi w naszym kraju”.

Agencja AFP informuje, że specjalny list do Francuzów wystosował Dalil Boubakeur, rektor Wielkiego Meczetu Paryża. „W tym szczególnym okresie miesiąca Ramadanu, motywy nadawców tej przesyłki są szczególnie odrażające. To powakacyjny gest, który ma zakłócić czas medytacji i duchowości, by szczególnie obrazić i sprowokować człowieka wiary” – napisał Boubakeur.