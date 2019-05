Gigantyczny skandal w Holandii! Minister ukrywający przestępstwa imigrantów dzień przed wyborami zmuszony do dymisji

Mark Harbers, szef holenderskiego resoru ds. imigracji, został zmuszony do rezygnacji ze stanowiska po tym jak okazało się, że fałszuje statystyki przestępstw popełnianych przez ubiegających się o azyl przybyszy. Minister zataił szczególnie groźne zdarzenia.

Coroczny przedstawiany parlamentowi raport pokazuje, że imigranci ubiegający się o azyl w ubiegłym roku popełnili w Holandii 4600 przestępstw. Jak się jednak okazało, ich liczba jest znacznie nie uwzględniono tych najcięższych, tylko zakwalifikowano je jako „inne”. Dotyczy to 79 gwałtów i ataków seksualnych, 51 brutalnych napadów i 31 zabójstw lub usiłowań – informuje dziennik „Telegraaf”.

Co więcej, na jaw wyszło, że zatajone jest ok 1000 przestępstw w tym dotyczące m.in molestowania dzieci. Wszystkie te czyny tez zostały wpisane do kategorii”inne”. Ich sprawcami są nielegalni imigranci, ale tylko ci, którzy ubiegają się o azyl. Przestępcy pochodzący głównie z Maroka i Algierii składali fałszywe wnioski o azyl. Ich kraje nie uchodzą za takie, w których grozi niebezpieczeństwo, czy prześladowania.

Minister podał liczbę 4600 przestępstw i to tylko dotyczących kradzieży w sklepach, kieszonkowych, wandalizmu, napadów i gróźb karalnych. Sfałszowanie statystyk zostało odkryte przez media, gdy porównano raport z danymi pochodzącymi od policji. Po gorącej debacie w parlamencie minister Harbers został zmuszony do dymisji. Izba niższa – Tweede Kamer domaga się pełnego raportu.

Skandal może się okazać wielkim ciosem dla rządzącej Ludowej Partii na rzecz Wolności i Demokracji (VVD). Do dymisji doszło na dzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Faworytem w nich jest zdecydowanie antyunijne i antyimigranckie ugrupowanie Forum Dla Demokracji, które jeszcze dwa lata temu było praktycznie nieobecne na holenderskiej scenie politycznej. Tymczasem już w w tym roku w wyborach do lokalnego Senatu partia pod przewodnictwem Thierry Baudeta zdobyło pierwsze miejsce.

Jego ugrupowanie odebrało sporo głosów Partii Wolności, której liderem jest Geert Wilders. Mimo swego zdecydowanie antyunijnego i antyimigracyjnego nastawienia wolnościowcy Wildersa uchodzą za zbyt „miękkich”.