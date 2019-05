Gwiazda „Dzień Dobry TVN” odleciała w kosmos. Szalony komentarz Kingi Rusin. Trzeba mieć klapki na oczach, żeby w to uwierzyć

View this post on Instagram

#votetogethereu #Repost @zuzakrajewska with @get_repost ・・・ Kinga Rusin, dziennikarka @kingarusin 23-26 Maja odbędą się drugie, co do liczby głosujących, największe, demokratyczne wybory na świecie – wybory do Europarlamentu! Uprawnionych do głosowania jest 420 milionów ludzi, w tym ponad 30 milionów Polaków. To wielki przywilej! Wspólna Europa to gwarancja wolności – dosłownie i w przenośni. To gwarancja dobrobytu. To gwarancja praworządności. Jestem dumna z tego, że jestem Europejką! Dlatego 26.05 na pewno pójdę zagłosować, bo dla mnie jest ważne kto i w jaki sposób będzie nas, Polaków, w Unii Europejskiej reprezentował. Nie pozwól odebrać sobie głosu. Głosuj! 23-26 May will see the second-greatest, according to the number of voters, democratic elections in the world – the European parliamentary elections. There are 420 people qualified to vote, 30 million Poles among them. It's an incredible privilege to participate in this process. The European Union is a guarantee of freedom, literally and figuratively. It's a guarantee of the rule of law. This makes me proud to be European! This is why on the 26th of May, I will definitely be voting because it's important for me to play my part in deciding who will represent us, Poles, in the European Union. Don't let your vote go to waste. Vote! @votetogether.eu @wolfgang_tillmans #votetogethereu