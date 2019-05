Horror nastolatki. Na torze kartingowym zerwało jej skórę głowy. Rok więzienia dla właściciela toru

Długie włosy dziewczyny wkręciły się w oś gokarta, po czym nastolatka została ciężko ranna w głowę. Sąd Okręgowy w Suwałkach zmienił wyrok z dwóch lat na rok więzienia dla właściciela toru kartingowego w Augustowie (Podlaskie).

Do wypadku doszło na początku lipca 2016 r. Nastoletnia suwalczanka jeździła gokartem bez kasku, a jej długie włosy wkręciły się w oś pojazdu. W efekcie dziewczyna straciła skórę głowy. Potem przeszła kilka operacji, w tym przeszczep skóry.

W grudniu ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Augustowie skazał oskarżonego na dwa lata więzienia za nieumyślne spowodowanie obrażeń ciała nastolatki, a także na trzy miesiące więzienia za zbudowanie toru kartingowego bez stosownych zezwoleń. Sąd orzekł ostatecznie wobec oskarżonego łączną karę dwóch lat i dwóch miesięcy więzienia. Dodatkowo mężczyzna ma zapłacić poszkodowanej 100 tys. zł zadośćuczynienia.

Wymierzając karę, sąd wziął pod uwagę, że mężczyzna był już karany, nie okazał skruchy i nie poczuwa się do winy za to, co się zdarzyło.

Oskarżony odwołał się od tego wyroku. W czwartek Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał, że kara jest zbyt wysoka i zmienił ją na rok więzienia. Ten wyrok jest prawomocny.

Prokuratura oskarżyła 63-letniego Grzegorza K. o nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nastolatki z Suwałk. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że przed wejściem dziewczyny do gokarta nie widział, że ma ona długie włosy, bo miała opaskę na głowie.

Źródło: PAP