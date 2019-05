Joanna Krupa bezlitośnie masakruje Scheuring-Wielgus w sprawie oddania psów do schroniska. „Widać, że władza i pieniądze zmieniają ludzi na gorsze”

Wstyd mi za takie osoby! Skoro ta pani wiedziała, że ma alergie na pieski, to po co je brała? Czyżby jej się znudziły? To nie zabawki! – mówi wyraźnie oburzona Joanna Krupa uderzając z poseł Nowoczesnej, Joannę Scheuring-Wielgus. Celebrytka znana z wielkiej miłości do czworonogów w ostrych słowach skomentowała zachowanie polityk.

Przypomnijmy, w ostatnich dniach na jaw wyszły informacje jakoby Joanna Scheuring-Wielgus oddała swoje dwa psy do schroniska dla zwierząt. Powodem, jak sama tłumaczyła, miał być mały metraż mieszkania oraz alergia na sierść. Broniąc się posłanka tłumaczyła, że jest w stanie wpłacić na wspomniane schronisko 20 tysięcy złotych, jednak pod warunkiem, że zostanie wybrana do Parlamentu Europejskiego.

Teraz w sprawę zaangażowała się Joanna Krupa, była modelka, która w przeciwieństwie do polityk Nowoczesnej, faktycznie jest ogromną wielbicielką zwierząt. Prywatnie posiada sześć psiaków, które przygarnęła ze schroniska. Celebrytka w rozmowie z Super Expressem nie zostawiła suchej nitki na zachowaniu Scheuring-Wielgus.

Wstyd mi za takie osoby! Skoro ta pani wiedziała, że ma alergie na pieski, to po co je brała? Czyżby jej się znudziły? To nie zabawki! Jeżeli decydujemy się na pieska, powinniśmy opiekować się nim do końca i brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Widać, że władza i pieniądze zmieniają ludzi na gorsze. Przykro mi, że żyjemy w takich czasach – skomentowała.

Źródło: SE.pl / NCzas.com