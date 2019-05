Justyna Żyła wyda książkę? To ma być prawdziwy HIT! „Innowacja na rynku”

Justyna Żyła, o której zrobiło się głośno w ubiegłym roku, po tym jak rozwiodła się ze skoczkiem narciarskim nie zatrzymuje się i obecnie planuje wydać książkę. Książka nie będzie na szczęście dotyczyć tego jak radzić sobie z problemami rodzinnymi, ale ma być pozycją kulinarną. Media donoszą, że będzie to „innowacja na rynku”.

O Justynie Żyle zrobiło się głośno rok temu, kiedy rozwodziła się z popularnym skoczkiem narciarskim – Piotrem. Od tamtego czasu zaliczyła sesję w Playboyu, prowadzi swój program, w którym pomaga zwaśnionym parom dojść do zgody, a także była prawdopodobnie największą gwiazdą show Polsatu „Taniec z Gwiazdami”.

Po tym jak opuściła program zdecydowała się na realizację kolejnych celów, tym razem ma zamiar napisać książkę kulinarną. Pomóc w tym ma warszawskie wydawnictwo, które chce zbić fortunę na książce Justyny.

Książka, która ma być „innowacją na rynku”, ma trafić do sprzedaży w 2020 roku. – Książka kulinarna jest moim priorytetem. Formuła tego wydania będzie zupełnie inna niż wszystkie, które były dotychczas na rynku. Do tego potrzeba czasu. To nie jest tak hop-siup – mówi Żyła.

Źródło: pomponik.pl