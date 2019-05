Mateusz Kijowski znowu w akcji! Skompromitowany działacz mówi na kogo zagłosuje w eurowyborach i atakuje Kościół

Mateusz Kijowski to postać, która zasłynęła nie tylko z organizowania antyrządowych wieców, ale również ze swoich problemów finansowych. Jeden z najsłynniejszych polskich alimenciarzy wskazał wprost, kogo poprze w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jak się okazuje, najlepszą kandydatką jest, zdaniem Kijowskiego, Danuta Huebner. Były przewodniczący KOD wskazał, że wspiera ją z całych sił.

Pomimo utraty władzy w KOD, Mateusz Kijowski myśli, że wciąż cieszy się dużym autorytetem w tej organizacji. Dlatego też odniósł się on do ostatniego zamieszania z działkami żony premiera Mateusza Morawieckiego.

– Czy to przestępstwo, czy to oszustwo, czy wykorzystanie nadzwyczajnych znajomości? Trudno powiedzieć. Premier pokazał, że jest wśród tych ludzi, z którymi walczy. Partia, którą reprezentuje, to partia, która walczy z każdym kto coś ma, czegoś się dorobił, z każdym, kto dysponuje jakimś majątkiem – powiedział Kijowski.

Mało tego, najbardziej skompromitowany polski alimenciarz skomentował także sytuację zaistniałą po publikacji filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. – Pojawiają się pomysły na specjalne komisje śledcze. Trwają dyskusje czy komisja ma się zajmować pedofilią w Kościele czy w ogóle pedofilią. A może wszystkimi przestępstwami? Wydaje się, że partia rządząca chciałaby stworzyć komisję, która zajmowałaby się wszystkimi przestępstwami opisanymi w kodeksie karnym, po to żeby rozmydlić problem – tymi słowami wyraził swoją opinię.

Kijowski przedstawił również swoją niechęć wobec Kościoła katolickiego. – Nie dajmy się zwieść. Problemem jest oczywiście instytucja Kościoła w Polsce i ludzie, którzy w tej instytucji ukrywają przestępstwa – tego typu oskarżenia wysunął były lider KOD.

