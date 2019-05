Mimo uziemienia floty Boeingów 737 MAX linie lotnicze spodziewają się rekordowej liczby pasażerów tego lata

Amerykańskie linie lotnicze spodziewają się tego lata po raz kolejny padnie rekord liczby przewiezionych pasażerów pomimo uziemienia floty Boeingów 737 MAX po dwóch tragicznych katastrofach.

Airlines for America (A4A) poinformowały dziennikarzy we wtorek, że planują przewieźć 257,4 mln pasażerów w okresie między 1 czerwca a 31 sierpnia 2019 roku. Oznacza to, że na pokłady samolotów dostanie się średnio 2,8 mln pasażerów dziennie. Oznacza to wzrost liczby pasażerów o 3,4% w stosunku do poprzedniego roku.

Jeżeli prognoza A4A się sprawdzi byłoby to dziesiąte z rzędu lato, kiedy odnotowano wzrost liczby pasażerów linii lotniczych w USA. Linie lotnicze dodadzą 111 000 miejsc dziennie podstawiając większe samoloty i zwiększając częstotliwość lotów.

Coraz większa liczba pasażerów spowodowała, że ceny biletów spadły o 15,9% od 2014 roku. Uwzględniając inflację ceny są obecnie najniższe od momentu gdy zaczęto prowadzić takie statystki w 1995 roku. Bilet lotniczy w USA kosztuje średnio około 350 dolarów.

Firmy stowarzyszone w A4A zakładają, że posiadana przez nie flota samolotów Boeing 737 MAX pozostanie uziemiona także w sezonie letnim. Linie Southwest posiadające 34 i American Airlines posiadające 24 maszyny tego typu w swojej flocie, wycofały je z oferty do sierpnia, a United Airlines mające 14 Boeingów 737 MAX do lipca 2019 roku.

