Mocne wystąpienie Kai Godek w Radomiu. „Paraliżowaliście państwo po to, żeby dalej trwała mentalność eugeniczna, żebyście racjonalizowali budżet przez zabijanie niepełnosprawnych”

W swoim wystąpieniu Kaja Godek z Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy odniosła się zarówno do szerzącej się w Unii Europejskiej ideologii LGBT, jak i do polityki Prawa i Sprawiedliwości w sprawie aborcji i roszczeń żydowskich. Podkreślała również, że PiS, mimo wcześniejszych zapowiedzi, do dziś nie wypowiedział wprowadzonej przez Platformę Obywatelską konwencji stambulskiej.

Godek mówiła, że podświetlenie siedziby Komisji Europejskiej kolorami, które są symbolem politycznego ruchu homoseksualnego oraz oficjalne poparcie na profilach społecznościowych KE jest jasnym sygnałem, że ideologia LGBT stała się ideologią obowiązującą w Unii Europejskiej.

– Nie myślcie sobie, że to nie przyjdzie do Polski, bo to już przychodzi i już to widzimy. Dlatego teraz chcę powiedzieć, jeżeli nas słyszą, jeżeli to przeczytają, albo zobaczą w telewizji członkowie Komisji Europejskiej i wysoko postawieni urzędnicy: ręce precz od Polski! Ręce precz od Polski, geje, lesbijki i inni zboczeńcy. Ręce precz od polskich dzieci w szkołach, ręce precz od kultury, sztuki, telewizji, przestrzeni publicznej. Nie chcemy waszej propagandy. Nie chcemy was w ośrodkach adopcyjnych, nie chcemy, żebyście przysposabiali dzieci, a potem je molestowali i gwałcili – podkreślała Godek.

Kaja Godek zwróciła się także do Prawa i Sprawiedliwości. – Wy dobrze wiecie, dlaczego wrzuciliście projekt miliona Polaków do sejmowej szuflady i udajecie, że się nim zajmujecie, a w rzeczywistości się nie zajmujecie. Wy dobrze wiecie, dlaczego Trybunał Konstytucyjny nie wydaje orzeczenia w sprawie aborcji eugenicznej, a pan premier Jarosław Kaczyński chwali się, że bywa u prezes Julii Przyłębskiej, że to są bardzo dobre stosunki – mówiła.

– Wy dobrze wiecie, że sparaliżowaliście państwo po to, żeby w tym państwie dalej trwała mentalność eugeniczna, żebyście racjonalizowali budżet przez zabijanie osób niepełnosprawnych, przez odmawianie im prawa do życia, przez odmawianie im ochrony życia, która jest podstawą, bez której nie da się budować szczęśliwego państwa. Chcę, żebyście wiedzieli, że my tego tematu nie zostawimy, chociaż będziecie się z nas śmiali, nazywali nas wariatami, szaleńcami, faszystami i nie wiadomo kim jeszcze. Przyjdziemy i upomnimy się o każde dziecko, które dzisiaj w Polsce zabija się w majestacie prawa, o każde – dodała.

– Przyjdziemy i upomnimy się o wypowiedzenie konwencji stambulskiej, bo obiecywaliście to zrobić, kiedy wprowadzała ją Platforma Obywatelska. Potem okazało się, że jesteście tacy sami, jak Platforma – ona ją wprowadziła, a wy ją w prawie utrzymujecie – podkreśliła.

– Nie pozwolimy wam zamiatać pod dywan sprawy roszczeń żydowskich. Nie pozwolimy wam na to, żeby chociaż złotówka z majątku państwowego trafiła do organizacji żydowskich, ponieważ nie byliśmy sprawcami Holokaustu. Nie byliśmy jego sprawcami – byliśmy jego ofiarami. To polscy obywatele pochodzenia żydowskiego ginęli w trakcie II wojny światowej i to Polacy ich ratowali. Polska ma największą liczbę odznaczonych medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. My byliśmy w czasie II wojny światowej bohaterami a nie sprawcami rzezi – powiedziała Godek.

– Będziemy też patrzeć wam na ręce w sprawie profanacji, które dzieją się w Polsce i w sprawie tego, że lewackie organizacje, feministyczne i homoseksualne, są rozpasane. Wiedzą, że mogą robić wszystko, wiedzą, że im tutaj nic nie grozi, że nikt nie odbierze im finansowania ze środków publicznych, że nikt nie upomni się w Unii Europejskiej o to, żeby odciąć tym ludziom fundusze europejskie, dlatego że o nie służą społeczeństwu. Nikt normalny nie będzie wpłacał na organizacje, które organizują parady zboczeńców na ulicach naszych miast, dlatego że to nikomu nie służy – oceniła Kaja Godek.

Jedna z liderów Konfederacji zwróciła się również do unijnych biurokratów. – Zabierajcie swoje dyrektywy, regulacje, tony papierów, które produkujecie, zabierajcie to sobie i nie przychodźcie z tym do nas. Weźcie to sobie do swoich siedzib, wytapetujcie sobie tym swoje gabinety, trzymajcie to, gdzie chcecie, wprowadzajcie to w swoich krajach. My tego nie chcemy – powiedziała.

– U nas uczciwie się pracuje, u nas prowadzi się przedsiębiorstwa. Wy nas tymi regulacjami i dyrektywami dusicie, wy zabijacie nasz przemysł. Nakazujecie nam przyjęcie pakietu klimatycznego, który nie ma nic wspólnego z ekologią, ma po prostu zniszczyć polskie górnictwo. Wy już kilka branż w Polsce położyliście przez system dotacji i przez system, który niby miał je ratować, a w rzeczywistości efekt był taki, że te branże po prostu upadły, bo chcieliście eliminować konkurencję – stwierdziła Kaja Godek.

