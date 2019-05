Na tę broń Żydzi nie mają odpowiedzi! Palestyńczycy z Gazy wysyłają na Izrael płonące balony zrobione z… kondomów

Izrael ograniczył z 28 do 19 km obszar połowów dla rybaków ze Strefy Gazy. Jak poinformowały w środę wieczorem izraelskie władze, to reakcja na wypuszczanie z tej palestyńskiej enklawy płonących balonów, które powodują szkody na południu państwa żydowskiego.

Według izraelskich władz palestyńscy bojownicy wypuszczają coraz więcej płonących balonów, a także balonów w materiałami wybuchowymi, które powodują pożary niszczące głównie izraelskie uprawy i lasy.

Na początku maja doszło do największej od pięciu lat eskalacji przemocy między Izraelem a Palestyńczykami w rejonie Strefy Gazy. Z palestyńskiej enklawy odpalono na państwo żydowskie około 700 pocisków rakietowych. W wyniku ostrzału zginęło czterech Izraelczyków. W izraelskich atakach odwetowych życie straciło 25 Palestyńczyków, w tym 10 bojowników Hamasu, islamistycznej organizacji, która od 2007 roku kontroluje Strefę Gazy.

A donation of 30 #condoms was given to #Gaza unit that launchs #firebaloons towards #Israel. It may sound funny, but those condom fire baloons can cause serious blazes that kill animals & destroy forests. pic.twitter.com/AuZhr5Bbtw

— Chen Reuveni (@ChenReuveni) 27 czerwca 2018