Partner Rabieja atakuje Kaję Godek z Konfederacji za gorzką prawdę o gejach

Partner wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja żąda przeprosin od Kai Godek. Michała Cessanisa uraziły słowa kandydatki Konfederacji do Parlamentu Europejskiego, które wypowiedziała w niedzielę na antenie Polsat News.

W programie „Śniadanie w Polsat News” Godek była jednym z gości. W temacie walki z pedofilią odniosła się do filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”, w którym w pięciu na sześć przypadków pedofilii dopuścili się geje.

– Walka z pedofilią to musi być przede wszystkim ograniczenie homolobby. To pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film Sekielskich – mówiła Godek.

– Teraz geje chcą adoptować dzieci, bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty – skwitowała Godek.

Michał Cessanis, dziennikarz TVN, a prywatnie partner wiceprezydenta Warszawy, na początku zarzekał się, że nie będzie uczestniczył w debacie. – Obiecałem sobie, że nie będę komentował żadnych homofobicznych wpisów dresiary z Pragi i tego się trzymam – napisał na Facebooku, używając „języka miłości” w stosunku do Godek.

Długo jednak nie wytrzymał. W czwartek ponownie odniósł się do sprawy. – Ty podła kobieto! A gdybym miał taką matkę jak pani, to czym prędzej chciałbym być adoptowany najlepiej przez gejów albo lesbijki. Przynajmniej by mnie nauczyli, że świat może być różnorodny i dla wszystkich. A nie tylko dla pani – napisał Cessanis.

– Żądam przeprosin od pani Kai Godek, która homoseksualizm zrównuje z pedofilią. I która twierdzi, że geje chcą adoptować dzieci, żeby je gwałcić i molestować – napisał, grożąc pozwem.

Twierdzi też, że zgłosiła się do niego kancelaria prawna, która chce zająć się sprawą. – Co na to „Kampania Przeciw Homofobii” oraz „Miłość nie wyklucza?” Pokierujcie pozwem zbiorowym – pisze Cessanis.

– Nie przeproszę za obronę dzieci przed lobby pedofilskim i homoseksualnym, choćby aktywiści lgbt się tego domagali. Trzeba bezwzględnie chronić dzieci przed homopropagandą i wykorzystywaniem seksualnym – krótko odpowiedziała za pośrednictwem Twittera Godek.

Źródło: Facebook/Twitter/nczas.com