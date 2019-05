Skandal podczas debaty jedynek w Radomiu! Kaja Godek pozbawiona głosu za prawdę o aborcji [VIDEO]

Podczas debaty w Radomiu doszło do skandalicznego aktu cenzury. Gdy Kaja Godek przedstawiła swoje stanowisko na temat tego, czy obrońcy życia są potrzebni w Parlamencie Europejskim oraz uświadamiała, że prawa kobiet pojmowane w „europejski” sposób, kończą się zabijaniem małych dziewczynek, odebrano jej głos.

„Debata jedynek w Radomiu. Kiedy zaczelam mówić o ratowaniu dzieci przed aborcją prowadzący odebrał mi głos! Wczesniej P.Piechna-Więckiewicz z Wiosny mogła spokojnie wypowiedzieć się – oczywiście za zabijaniem poczętych dzieci” – relacjonowała na Twitterze Godek.

Debata jedynek w Radomiu. Kiedy zaczelam mówić o ratowaniu dzieci przed aborcją prowadzący odebrał mi głos! Wczesniej P.Piechna-Więckiewicz z Wiosny mogła spokojnie wypowiedzieć się – oczywiście za zabijaniem poczętych dzieci.#ZatrzymajAborcję @KONFEDERACJA_ — Kaja Godek (@GodekKaja) May 22, 2019

Gdy z sali padło pytanie o tzw. prawa kobiet, Paulina Piechna-Więckiewicz, kandydatka Wiosny stwierdziła, że będzie na forum Parlamentu Europejskiego walczyła także o „prawo do przerywania ciąży do 12. tygodnia”, czyli de facto zabijania nienarodzonych dzieci. Do dyskusji włączyła się Kaja Godek.

– To jest najlepsza odpowiedź na wątpliwości tych z państwa, którzy uważają, że obrona życia i obrona przed homolobby to nie jest zadanie obrońców życia w Brukseli, bo jest. Bo rzeczywiście, 15 lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Unia Europejska w ten obszar miała nie ingerować. Ingeruje bez przerwy. Polski rząd temu ulega. My, jako Konfederacja chcemy obronić Polskę przed tymi trendami, chcemy obronić przed tym, że prawem kobiety nazywa się rozrywanie małej dziewczynki w piątym miesiącu życia płodowego na kawałki i wyrzucanie do śmieci – mówiła.

W tym momencie prowadzący radomską debatę przerwał wypowiedź Kai Godek. Nie pomogły apele o zaprzestanie cenzury. Ostatecznie odebrano głos przedstawicielce Konfederacji, wyłączając jej mikrofon.

