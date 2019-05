Skandal wokół „Tańca z Gwiazdami”! Program to jedna wielka ustawka? Polsat wydał oficjalne oświadczenie

Wielki skandal wybuchł wokół programu Polsatu – „Tańca z Gwiazdami”. Widzowie popularnego tanecznego show są oburzeni i komentują, że program był jedną wielką ustawką. Teraz głos w sprawie postanowili zabrać przedstawiciele stacji.

Za nami już kolejna dziewiąta edycja popularnego programu rozrywkowego na antenie Polsatu. „Taniec z Gwiazdami” co tydzień przyciągał przed telewizory rzesze osób, a artykuły o tanecznym show cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W finale zmierzyły się dwie pary z gwiazdami – faworyzowana niewidoma biegaczka Joanna Mazur oraz Tomasz Działowy, czyli youtuber znany jako Gimper. Zaskoczenia nie było, zwycięsko z tego pojedynku wyszła Mazur, co jednak nie spodobało się wielu widzom.

W komentarzach na profilu „Tańca z Gwiazdami” na Instagramie rozgorzała dyskusja, w której pojawiło się wiele krytycznych komentarzy w stosunku do producentów show z Polsatu. Widzowie zarzucają stacji, że ta nie pokazała procentowego udziału głosów.

– Ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych i jako uczestnikowi mi nie wypada podważać wyników programu, więc przyjmuję wynik finału taki, jaki jest i bardzo się z niego cieszę, bo 2. miejsce to bardzo ładne miejsce – napisał do fanów Gimper.

– A jeżeli chodzi o jakieś problemy z sms-ami, to problem zgłosiłem i będę chciał się dowiedzieć, z czego to wynikało i jeżeli dostanę jakąś odpowiedź w tym temacie to myślę, że się z wami tym podzielę – dodał w odezwie do swoich fanów popularny youtuber.

Ostatecznie burza wywołana przez fanów zmusiła stację Polsat do wydania oświadczenia.

– W odpowiedzi na wasze liczne zapytania informujemy, że dotychczas, w żadnej z 9 edycji programu, nie podawaliśmy w finale końcowych wyników głosowania. Wyjątek zdarzał się wyłącznie w przypadkach, kiedy różnica głosów pomiędzy dwoma finałowymi parami była minimalna i wynosiła 1% – napisano.

– Na waszą prośbę publikujemy ostateczny układ głosów w finale programu: Joanna Mazur i Jan Kliment – 63,5%, Tomasz Gimper Działowy i Natalia Głębocka – 36,5%. W trakcie trwania programu nie dostaliśmy również żadnych informacji na temat nieprawidłowości czy problemów technicznych podczas głosowania – podkreślono.