W Wielkiej Brytanii lewacka dzicz w natarciu. Nie uszanują nawet weterana. Kolejne ataki na zwolenników Brexitu [FOTO}

To już zaczyna być w Wielkiej Brytanii prawdziwą plagą. Zachęcana prze lewicowych dziennikarzy dzicz atakuje koktajlami mlecznymi zwolenników Brexitu.

Do kolejnego napadu ku doszło w dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ten przypadek jest szczególnie bulwersujący, bo ofiarą ataku jest starszy człowiek, weteran wojenny, który w mundurze służył Wielkiej Brytanii przez ponad 20 lat. Atak wywołał prawdziwy aplauz u lewaków.

Kilka dni temu ofiarą stał się przywódca Partii Brexit Nigel Farage, którego zaatakowano w Szkocji. Był już trzecim brexitowcem, którego w ciągu kilku dni napadnięto oblewając koktajlem mlecznym.

Tom Peck, dziennikarz „Independent” w najbardziej popularnym programie porannym brytyjskiej telewizji „Good Morning Britain” bronił agresorów i bagatelizował napady mówiąc, że „ubogacają” kampanię wyborczą” i czynią ja weselszą. Takie zachęty nie pozostają bez odpowiedzi. Lewacka dzicz uważa, że ataki fizyczne są dozwolone. Ofiarą stał się więc ponad 80-letni spadochroniarz, weteran wojen, oblany koktajlem, tylko za to, że miał przypiętą rozetkę Brexitu.

Pod Tweetem z jego zdjęciem ukazało się mnóstwo obrzydliwych lewackich komentarzy zachęcających do kolejnych ataków i jeszcze większej agresji. Lewacy wręcz przechwalają się napaściami.

„Kiedy stałem w kolejce do lokalu wychodziła z niego uśmiechając się starsza kobieta mówiąc, że głosowała na Partię Brexit. Chlusnąłem więc na jej twarz bigotki moją karmelową macchiato” – przechwala się jeden z lewaków. Drugi, brodaty przedstawiający się jako socjalista, lesbijka i matka samotnie wychowująca dziecko pisze, że „jest wściekły”, iż oblany weteran miał jeszcze czelność uśmiechać się.

W obywających się dziś w Wielkiej Brytanii wyborach do Parlamentu Europejskiego Partia Brexit ma szanse odnieść miażdżące zwycięstwo.

This is an old friend….Don, a veteran of 22 years service in the Parachute Regiment in Aldershot…the Home of the British Army, attacked by some lowlife who isn't fit to walk in Don' s shoes. @COLRICHARDKEMP @jamesdeeganMC @brexitparty_uk pic.twitter.com/yaiKtZs2rJ

This man in Aldershot served his country in the Armed Forces for 22 years. Today he went out to exercise his democratic rights on an election day and this is what disgusting Remainer scumbags did to him.

Don't let them win – get out today and #VoteBrexit!

— Leave.EU (@LeaveEUOfficial) May 23, 2019