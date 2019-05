Wielkie upokorzenie Brytyjczyków! Trzy lata po referendum w sprawie brexitu dziś znów muszą głosować w eurowyborach

Brytyjczycy i obywatele Unii Europejskiej mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, w tym Polacy, głosują w czwartek w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do wyborów dochodzi niespełna trzy lata po referendum, w którym zdecydowano o wyjściu W. Brytanii z UE.

Pierwotnie W. Brytania miała opuścić Wspólnotę 30 marca, a następnie 12 kwietnia br. i nigdy nie brać udziału w tych wyborach, ale wynegocjowana przez premier Theresę May umowa wyjścia z UE została trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin.

Eurosceptyczni krytycy porozumienia argumentowali, że w niewystarczającym stopniu spełnia ono oczekiwania dotyczące suwerenności i odzyskania pełnej kontroli nad prawodawstwem przy zachowaniu obecnych warunków handlowych. Proeuropejscy politycy wskazywali, że zmieniające się wśród wyborców nastroje uprawniają do podjęcia próby zmiany decyzji z 2016 roku i pozostania w UE.

Według ostatnich ustaleń z liderami 27 pozostałych państw członkowskich W. Brytania powinna opuścić Unię najpóźniej 31 października br.

Calling all Remainers! Remember to vote at the #EuroElections today! If you want to Remain in the EU, revocation of Article 50 is the best way to achieve this. We are the ONLY UK party which offers this. #StopBrexit #EUandMe pic.twitter.com/pXq2FsHFAY

— The UK EU Party #FBPE 🇪🇺🇬🇧 (@theukeuparty) 23 maja 2019