Ale wały. Żenujące scenki. Kampania Koalicji Europejskiej z powodzią w tle [VIDEO, FOTO]

Wiele głupich i groteskowych klipów w tej kampanii widzieliśmy, ale ten wydaje się przebijać wszystko. Trzaskowski i Schetyna postanowili reklamować kandydatkę Koalicji Europejskich na tle powodzi.

Nie wiemy kto aktywistom PO to podpowiedział. Kawał Polski walczy z powodzią a Trzaskowski i Schetyna biorą tam jakąś swoją kandydatkę do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia, wiozą ją na łąki zalewowe i tam zachwalają. Kandydatka stoi kiwa się i jakoś tam próbuje się uśmiechać. W tle wylewa się rzeka.

Jeszcze w czwartek Schetyna mówił w Chorzowie, że to, co PiS robi w sprawie powodzi, to „polityczny kabaret, a nie prawdziwe państwo”. Zdaniem lidera Platformy, problemy związane z powodzią są „niezdarnie” rozwiązywane. – Wszyscy teraz walczą z powodzią, kto bardziej jest zaangażowany w kandydowanie, tym bardziej walczy – mówił Schetyna.

To jest tak żenujące i groteskowe, że nawet nie wiadomo jak to skomentować. Sami Państwo zobaczcie. Internauci są bezlitośni.