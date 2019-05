Atak terrorystyczny we Francji! Wybuch ukrytej bomby w centrum Lyonu [VIDEO]

Prawdopodobnie tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego doszło do kolejnego ataku terrorystycznego we Francji. Informacja o sprawcach i ich pobudkach nie została oficjalnie potwierdzona, jednak wybuch ładunku wybuchowego ukrytego w centrum miasta jasno wskazuje na cel działania zamachowców.

– Śledczy, którzy badają przyczyny eksplozji w Lyonie, oceniają, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu bomby – poinformowała francuska prokuratura. Informacje o wybuchu ładunku wybuchowego były wcześniej kolportowane przez agencje prasowe, a także pojawiły się w mediach społecznościowych.

Prezydent Francji Emmanuel Macron mówi wprost o ataku, co nie przeszkadza Polskiej Agencji Prasowej pisać o „incydencie”, dosłownie jak lewackie medium.

Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, które służby porządkowe otoczyły kordonem. Wg najnowszych informacji 7 osób zostało rannych, dwie są w ciężkim stanie.

BREAKING NEWS: A bomb has exploded in downtown Lyon, France. Initial reports of 7 people injured, 2 seriously. Massive police response.

DEVELOPING… pic.twitter.com/dF76hD0cCP — BNL NEWS (@BreakingNLive) May 24, 2019

There has been an explosion in central Lyon – Rue Victor Hugo. I'm on the scene… updates to come. pic.twitter.com/wer6HsYdXA — Gareth Browne (@BrowneGareth) May 24, 2019

Atentado con paquete bomba en la ciudad francesa Lyon deja un saldo de al menos 8 personas lesionadas. 🇫🇷https://t.co/ONr7coAajD pic.twitter.com/ehdjo4j3DC — Periódico Excélsior (@Excelsior) May 24, 2019

