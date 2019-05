Gessler przeżyła chwile grozy! Gwiazdę TVN musiała ratować policja

Magdalena Gessler przeżyła chwile grozy. Najpopularniejsza restauratorka w Polsce została napadnięta podczas nagrywania „Kuchennych rewolucji” w Ostrowie Wielkopolskim. Agresorzy doprowadzili do szarpaniny przed lokalem. Na miejscu pojawiła się policja.

– To miała być spokojna finałowa kolacja w trakcie nagrywania kolejnego odcinka „Kuchennych Rewolucji”. W Best Barze w Ostrowie Wielkopolskim na zaproszenie właścicieli restauracji pojawiła się Magda Gessler ze swoją ekipą. Wydawało się, że wszystko przebiegało bez zarzutu.

Restauratorka zmieniła menu, wystrój lokalu i jak zawsze nazwę – czytamy na se.pl.

Sielanka nie trwała jednak długo. Pod lokalem „Chłop i baba” pojawił się samochód, a w nim czterech awanturników. Mężczyźni, którzy przyjechali z pobliskiej zaczęli krzyczeć i puszczać na cały regulator muzykę. – Ja remontowałem ten lokal wcześniej, jak był inny właściciel – słychać jednego z nich.

Zachowanie rozgoryczonych panów nie spodobało się ochroniarzom, którzy grzecznie poprosili o spokój. Na nic się to zdało. Nieproszeni goście nie zamierzali przestać i wtedy zaczęła się szarpanina. Jeden z agresorów w pewnym momencie postanowił udać się w kierunku restauracji.

– We wtorek, 21 maja po godz. 22:00 otrzymaliśmy zgłoszenie do jednej z restauracji. Okazało się, że doszło do braku porozumienia między ochroną lokalu a czterema mężczyznami – powiedziała „Super Expressowi” sierż. sztab. Małgorzata Łusiak, oficer prasowy KPP Ostrów Wielkopolski.

Funkcjonariusze zatrzymali jednego uczestnika zamieszania. Najbardziej agresywnego 41-latka, który teraz już przed sądem będzie tłumaczył się z rozpętania awantury w miejscu publicznym.

