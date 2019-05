Jak mieszkają uczestnicy „Big Brothera”? Pokazali wnętrza swoich domów. Będziecie zaskoczeni [FOTO]

View this post on Instagram

Jeśli chcecie wesprzeć organizację @otwarteklatki możecie kupić ich koszulki z pięknymi grafikami promującymi weganizm. 💕 🐮🐥🐗🐟 Z kodem "JUSZES10" dostaniecie -10% 🌿 Ja wybrałam tą z wizerunkiem krowy, bo uważam przemysł mleczny za jeden z najbardziej okrutnych sposobów eksploatacji zwierząt. @pa_na_to ma koszulkę z napisem "tattoos against fur" i jest żywym przykładem na to, że prawdziwe męstwo to stanięcie w obronie słabszych i bezbronnych. Piękno tatuaży polega też na tym, że przypominają o poświęceniu i bólu jaki trzeba znieść by móc się nimi cieszyć. Próba dodania sobie stylu dodatkami ze zwierząt przypomina tylko o tym, że ich właściciel stawia własne ego i wygląd ponad życie drugiej istoty. Jak dla mnie- nie ma nic mniej atrakcyjnego niż taka autoprezentacja. 👎 . . #vegancouple #vegantshirt #otwarteklatki #weganizm #notofur #notyourmumnotyourmilk #tatuazezamiastfutra #tattoosagainstfur #veganism #vegan #animallovers #polska #poland #białystok #bialystok