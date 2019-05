Joanna Krupa zjechała Scheuring-Wielgus. Wiosna dołuje

Modelka Joanna Krupa, wielka miłośniczka zwierząt, ostro potępiła skandaliczne zachowanie kandydatki Wiosny Joanny Scheuring-Wielgus za wyrzucenie psów do schroniska. „Wstyd mi za takie osoby”.

Jak wiadomo Joanna Krupa bardzo kocha zwierzęta i od lat wspiera wiele inicjatyw ws. pomocy dal zwierząt.

W rozmowie z „Super Expressem” celebrytka ostro skomentowała zachowanie posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, która po 10 latach oddała swoje dwa psy do schroniska.

„Wstyd mi za takie osoby. Skoro ta pani wiedziała, że ma alergie na pieski, to po co je brała? Czyżby jej się znudziły? To nie zabawki! Jeżeli decydujemy się na pieska, powinniśmy opiekować się nim do końca i brać odpowiedzialność za swoje decyzje. Widać, że władza i pieniądze zmieniają ludzi na gorsze. Przykro mi, że żyjemy w takich czasach” – stwierdziła zażenowana Joanna Krupa.

Cała historia wyglądała tak. Kandydatka europosła z Wiosny Roberta Biedronia Joanna Scheuring-Wielgus miała dwa psy, które pod koniec 2016 roku oddała do toruńskiego schroniska.

„Miała dom z ogrodem, ale nie było jej stać na spłatę kredytu, więc przeprowadziła się do mieszkania. Chyba po prostu nie chciało jej się nimi zajmować” – twierdził w rozmowie z Barbarą Burdzy informator z otoczenia posłanki.

Sama Wielgus stwierdziła, że „musieliśmy oddać psy, bo mam alergię” i dodała, że „kundli nikt ze znajomych nie chciał”.

„Przecież nie zostawiłam ich w lesie” – argumentowała bezmyślnie posłanka.

„Zamiast przywiązać do drzewa, uśpić lub zostawić na autostradzie znalazłam moim ukochanym psiakom Czarnej i Mambie dom w dobrym schronisku dla zwierząt (…)” – dodała pełna łaskawości Wielgus.

Wspaniała kobieta – mogła zabić a tylko na schroniska wyrzuciła jak zużyty śmieć. Brawo!

Źródło: Super Express