Kaczyński o koalicji z Konfederacją. Lider prożydowskiego ugrupowania odrzuca propolską opcję

Nie ma o czym mówić – tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do pytania, czy jego partia może wejść w koalicję parlamentarną z Konfederacją. To jest formacja, łagodnie mówiąc, prorosyjska, a my jesteśmy formacją prozachodnią – podkreślił. Nie panie Jarosławie – wy jesteście formacją prożydowską a Konfederacja jest propolska. Reszta się zgadza.

Kaczyński został zapytany w piątek na antenie Polskiego Radia, czy PiS po wyborach parlamentarnych może wejść w koalicję z Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy.

„Nie ma o czym mówić” – oświadczył prezes PiS. Dopytywany, czy definitywnie wyklucza taką możliwość, odparł: „Tak, oczywiście”.

„To jest formacja – łagodnie mówiąc – prorosyjska, a my jesteśmy formacją prozachodnią. Pomijając już inne cechy tej formacji, to ta prorosyjskość jest ewidentna, można powiedzieć – transparentna” – podkreślił Kaczyński.

Pan Kaczyński wzorem redaktora Tomasza Sakiewicza, robi wszystko żeby ratować PiS i widzi wszędzie ruskich agentów. Sam mając pełnię władzy nie potrafi ich złapać, nawet nie potrafi udowodnić, że ktoś zabił mu brata. Liczy się dla niego tylko partia – wszystko w PiS, nic poza PiS, nic przeciwko PiS… Ale lider prożydowskiego ugrupowania nie powinien aż tak kłamać, bo to aż w oczy kole.

Jeżeli jak twierdzi pan Kaczyński, Konfederacja jest „prorosyjska”, co oczywiście nie ma potwierdzenia w faktach poza głupimi spekulacjami, to PiS jest jawnie i faktycznie opcją prożydowską. Dowodów jest aż nadto – od finansowania antypolskich publikacji, po dogadywania się za plecami Polaków ze stroną amerykańsko-żydowską ws. złodziejskich roszczeń majątkowych.

Nic dziwnego, że pan Kaczyński odrzuca Konfederację – interes żydowski reprezentowany przez PiS jest sprzeczny z polskim interesem reprezentowanym przez Konfederację.

Przekazy dla idiotów. Ataki na @KONFEDERACJA_ pisanie o agenturze rosyjskiej, to ja się zapytam was małe móżdżki, gdzie są wasze służby Wąsik&Kamiński, że nie łapią tej rosyjskiej agentury…? :) Wasza retoryka jest mało spójna… Panika, bo Konfederacja idzie na dwucyfrowy wynik — Paweł Miter (@PMiter) May 24, 2019

Źródło: (PAP)