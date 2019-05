Kompletne szaleństwo! „Fakty” też zaatakowały Konfederację. TVN mówi jednym głosem z Jarosławem Kaczyńskim

W ostatni dzień kampanii TVN ramię w ramię z TVP zaatakowały koalicję propolskę. Atak „Faktów” TVN opiera się na kilku kontrowersyjnych wypowiedziach wyrwanych z kontekstu, z czego najstarsza pochodzi sprzed pięciu lat. Ale przynajmniej widzowie TVN wreszcie usłyszeli o Konfederacji, która w sondażach przekracza próg wyborczy.

– Konfederacja to sojusz polityków skrajnych, z partii marginalnych o poglądach często więcej niż kontrowersyjnych – tak zapowiedziano materiał poświęcony Konfederacji, w którym zaatakowano to ugrupowanie. W końcu po fazie zamilczania media głównego ścieku przeszły do ataku.

Materiał rozpoczęło krótkie nagranie tego jak Konrad Berkowicz uniósł jarmułkę nad głowę przedstawicielki PiS-u w czasie debaty wyborczej. – PiS próbowało robić wszystko, by ze skrajnej prawej strony nic nie wyrosło, ale wyrosło, bo Konfederacja zawsze była krok dalej ku skrajności – mówi przygotowujący materiał Jakub Sobieniowski.

Następnie widzimy wypowiedź Sławomira Mentzena, który mówi: Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Dalej czas na wypowiedź Grzegorza Brauna. – Imperium Amerykańskie jest instrumentem szantażu żydowskiego wobec Polski – mówił Braun.

Kolejno „Fakty TVN” mówią jednym głosem z Jarosławem Kaczyńskim, iż nie dla wojsk amerykańskich i nie dla Unii Europejskiej to rzekome samobójstwo, ze względu na rzekome zagrożenie ze strony Rosji. – Janusz Korwin-Mikke nawet nie protestuje, gdy ktoś oskarża jego partię o prorosyjskość – kontynuuje Sobieniowski.

Ostrzegamy, dalej jest jeszcze śmieszniej. Sobieniowski kłamie, że Korwin-Mikke nazwał kobiety głupszymi, po czym przypomina wyrwaną z kontekstu wypowiedź polityka „zawsze się trochę gwałci”. Tak, wypowiedź dokładnie sprzed 5 lat!

Widać, że w ostatnim dniu kampanii TVN i TVP do spółki zaatakowali Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy. TVP tradycyjnie w niemożebnie głupi sposób insynuuje jej prorosyjskość, a TVN wycina z kontekstu kilka kontrowersyjnych wypowiedzi, nawet te z 2014 roku, bo ostatnio ich zabrakło.

Źródło: TVN